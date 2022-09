O Ministério Público do Trabalho, em regime de urgência, reiterou na quinta-feira (dia 8) o pedido de Tutela Cautelar Provisória de Intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos. No documento, a Procuradoria Regional da 1ª Região defende que seja nomeada uma junta governativa composta por sete nomes ou outro grupo de pessoas de confiança da Justiça do Trabalho, para o exercício excepcional da representação sindical, até a definição do processo.

A Procuradoria requer ainda que seja determinada a Silvio Campos (presidente), Renato Soares (vice) e demais membros ocupantes da diretoria do SindMetal, a imediata retirada das dependências da sede da entidade e a entrega das chaves na Justiça, sob pena de crime de desobediência, bem como seja autorizado, caso descumprida a ordem, o Ministério Público do Trabalho, conjuntamente com oficial de Justiça, o empossamento da Junta Governativa. No pedido, o MPT desejava que o requerimento fosse cumprido a partir das 18 horas de quinta-feira (dia 8), inclusive com a determinação prévia de força policial para ingresso na sede localizada na Rua Gustavo Livre, no Centro de Volta Redonda.

Até o fechamento desta edição, a Justiça do Trabalho não havia se pronunciado oficialmente sobre o requerimento assinado pelos procuradores Rogério de Almeida, Ronaldo Lima e Jefferson Rodrigues.