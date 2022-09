Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na noite de segunda-feira (dia 12) um caminhoneiro que estava dirigindo embriagado na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. O fato ocorreu por volta das 21h30, quando um outro caminhoneiro parou no posto PRF de Floriano solicitando apoio, pois uma carreta tracionando um semirreboque baú prata havia colidido lateralmente em seu veículo e seguiu viagem sem prestar apoio.

Segundo a PRF, ao parar em frente ao posto, o motorista ainda sinalizou para o outro caminhoneiro para que parasse e resolvessem o problema, mas o carreteiro seguiu em frente.

Os agentes fizeram contato com a equipe que estava em ronda, passando as características da carreta envolvida no acidente. A equipe visualizou o veículo, que estava em alta velocidade, e o abordou no km 296 da Dutra, em Porto Real. Foi verificado que a carreta apresentava marcas da colisão contra o caminhão, sendo submetido o motorista ao teste etílico com resultado 0,55 mg/L, constatando a embriaguez ao volante.

O condutor foi preso com base nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro e a ocorrência apresentada na 100ª DP (Porto Real). Também foi aplicada a devida multa de trânsito por conduzir sob efeito de álcool no valor de R$ 2.934,70 e terá a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Foto: Divulgação PRF