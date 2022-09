Realizada pelo Jeep Clube de Volta Redonda, a Trilha da Meia-Noite é considerada um dos maiores eventos Off-Road do Estado do Rio e conta com a participação de centenas de competidores com seus jipes, motos e bikes. Neste ano, com Shows, Gastronomia, Stands, Artesanato, Arte Urbana, Caminhão Palco do Grupo Tambores de Aço da Fundação CSN e muita poeira, o evento acontece entre os dias 16 e 18 de setembro.

A edição histórica da Trilha da Meia-Noite vai percorrer a Rota do Vale do Café, passando por várias cidades da região, mas o trajeto só será revelado aos competidores na hora da largada. O evento faz parte do calendário oficial de Volta Redonda e, além da prefeitura municipal, conta com a parceria da Fundação CSN, do Hotel Escola Bela Vista e da MF Consultorias, que possui 20 anos de experiência em produção de grandes eventos. Parte do patrocínio veio pelo edital Retomada Cultural RJ2 da SECEC-RJ.

Na comemoração do Bicentenário de nossa Independência, a palavra de ordem é Liberdade, mas é claro, com muita adrenalina. E para animar a festa, o evento contará com a presença dos jovens do grupo Tambores de Aço da Fundação CSN, da Banda Municipal de Volta Redonda, da Fanfarra dos ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras e de 5 bandas locais tocando muito pop/rock, blues e rap no palco principal, são elas: Figurótico, Nacional Blues, Khorium, Dai Landim e Vitão.

Nos três dias de festa estima-se um público de mais de 10 mil pessoas, com a presença maciça das famílias da região sul fluminense, que vão sentir de perto a adrenalina das provas, torcer pelos pilotos e conhecer suas possantes máquinas.

Programação:

Sexta 16

Shopping Park Sul

19h às 21h – Abertura e entrega dos kits para os participantes com DJ Rafa animando o evento.

Praça Brasil – Vila

19h às 24h – DJ’s, Show com FIGURÓTICO E BANDA, Praça de Alimentação.

Sábado 17

Praça Brasil – Vila

10h em diante – Praça de alimentação, Stands, Artesanato, Arte Urbana, Djs

13h – Largada Passeio Jeep 4X4 e 4X2

14h – Largada da Trilha de Moto

15h – Apresentação Arena do Grau de Bike

16h – Largada Trilha de Bike

17h – Apresentação BANDA MUNICIPAL de VR

17h30 – Largada Rally 4×4

18h30 – Apresentação FANFARRA dos ex-alunos da ETPC

19h30 – Apresentação TAMBORES DE AÇO da Fundação CSN

20h30 – Show Rap/Funk com KHORIUM

21h30 – Show Pop/Rock com DAI LANDIM

22h30 – Show Rock/Blues com NACIONAL BLUES

23h30 – Chegada dos competidores do Rally

Domingo 18

Praça Brasil – Vila

11h em diante – Samba e Pagode com LÉO OLIVEIRA, Praça de alimentação, Stands, DJ’s, Show com VITÃO E BANDA.