Na manhã de quarta-feira (dia 14), o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, recebeu, no Gabinete Municipal, o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Julio Saraiva, para que, juntos, fizessem a conferência dos cartões do projeto “Recomeçar”. Em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai agraciar os vitimados pelas cheias do rio Piraí, em 01 de maio deste ano. Ao todo, receberão o benefício 495 pessoas, previamente cadastradas pela esfera estadual, num total de R$ 1,5 milhão.

Apesar de ter sido aprovado por Decreto Estadual (nº48057), em maio, a autorização para o início dos cadastros somente foi feita em setembro de 2022. O valor do benefício é de R$ 3 mil concedido em parcela única, mediante a disponibilização de cartão magnético a ser fornecido por instituição financeira contratada pelo Governo do Estado. Antes da distribuição, várias triagens foram feitas pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social em diferentes bairros da cidade barrense, que preencheram a Ficha da Situação de Emergência e outras que já possuíam o registro no Cadastro Único.

Segundo Julio Saraiva, o cartão Recomeçar será concedido uma única vez para cada família e deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Passado o prazo estipulado, o cartão será bloqueado. “É muito importante esse dinheiro ficar na cidade, gerando renda e emprego. Nosso objetivo é sempre apoiar as pessoas que mais precisam, da forma mais humana possível. O pagamento é feito à vista no cartão de débito”, frisa o secretário de Estado.

O prefeito Mario Esteves relembrou do sofrimento por qual passou a população ribeirinha ao Piraí, mas sempre teve esperança que este benefício iria chegar. Chamou a atenção para o fato de que as famílias cadastradas, após receberem o cartão, devem desbloqueá-lo em até dez dias para, em seguida, realizar as compras.

“São R$ 1,5 mi para serem utilizados aqui na cidade barrense. Gostaríamos que a tragédia não tivesse acontecido. Mas, agora que o cartão chegou, precisamos ter esse olhar atento às famílias que foram atingidas pela cheia do rio Piraí. Pedimos, agora, que a população que fez o cadastro tenha ciência que ele está aqui em Barra do Piraí, sendo que eles têm até dez dias para desbloquear e fazer as compras para suas casas. Só temos a agradecer ao Governo do Estado pelo empenho, finaliza Mario.

Foto: Divulgação