Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na noite de quarta-feira (dia 14), a passageira de um ônibus e o motorista por razões distintas, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato ocorreu por volta das 19h50, durante fiscalização de combate ao crime no km 227, no posto PRF de Caiçara.

Na ocasião, os agentes abordaram um ônibus prestando serviço para a Buser, que partiu do Terminal da Barra Funda, em São Paulo, com destino a São Gonçalo, no Rio. Durante a fiscalização, os policiais perceberam que a passageira, de 33 anos, apresentava desconforto e nervosismo com a presença policial. Ao ser realizada revista na bagagem dela foram encontrados cinco tabletes de crack (com peso total de 4,682 kg) escondidos dentro de um saco de carvão. A mulher acabou presa por tráfico de drogas. Ela informou que um desconhecido lhe ofereceu R$ 1.000 para transportar o entorpecente de São Paulo até o Terminal de Metrô na Tijuca, onde entregaria o material para um terceiro que iria fazer contato quando chegasse lá.

Ainda durante a fiscalização, foi constatado que o motorista do ônibus havia apresentado uma CNH falsa, pois ao ser realizada consulta nos sistemas não havia registro do documento apresentado pelo indivíduo, confirmando que ele não é habilitado. Também foi verificado o homem, de 43 anos, tem antecedente criminal por uso de documento falso. Diante das constatações, ele foi detido por uso de documento falso.



As ocorrências foram apresentadas na 94ª DP (Piraí) e o ônibus seguiu sendo conduzido por outro motorista devidamente habilitado que estava no veículo.

Foto: Divulgação PRF