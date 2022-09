A Polícia Civil do Rio pediu a prisão preventiva do empresário Victor Arthur Possobom, flagrado por câmeras de segurança agredindo e sufocando o enteado, uma criança de apenas 4 anos de idade, em um prédio em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. No entanto, testemunhas afirmam que o agressor teria fugido de casa nesta quinta-feira (dia 15) com a filha, de um ano.

As duas crianças são filhas de Jéssica Jordão, que também denunciou Victor por agressão, estupro e cárcere privado.

O caso tomou repercussão nos últimos dias com a divulgação dos vídeos, porém as agressões contra o menino ocorreram em fevereiro. Nas imagens, gravadas por câmeras de segurança do condomínio, é possível ver o padrasto dando murros na criança, que permanece quieta em um sofá na recepção do prédio. Ele chega a olhar ao redor antes de desferir os socos no menino. Já no elevador, o homem prende o garoto contra a parede e o sufoca. A criança fica imóvel.

Segundo a 77ª DP (Icaraí), o inquérito está em fase de investigação e testemunhas continuam sendo ouvidas.

Imagem: Reprodução