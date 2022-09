Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na noite de quinta-feira (dia 15), um homem pelo crime de tráfico de animais e maus tratos, em Barra Mansa. A prisão ocorreu por volta das 21h45, na altura do km 265 da Rodovia Presidente Dutra.

Na ocasião, a equipe da PRF abordou um veículo FIAT/Pulse Audace com placas de Belo Horizonte/MG, tendo como condutor o indivíduo, de 48 anos. Ao ser realizada vistoria no carro, foram encontradas 94 aves da fauna silvestre no porta-malas, sendo transportadas de maneira precária, em gaiolas minúsculas, sem água e sem comida.

Segundo os agentes, foram identificados quatro pássaros da espécie Tico-Tico e 90 da espécie Trinca-Ferro. O indivíduo informou que havia adquirido as aves em Resende e as estava levando para revender na Baixada Fluminense.

Ainda de acordo com a PRF, o autor é reincidente no mesmo crime, tendo diversas anotações criminais pelo mesmo motivo, e faz dessa atividade ilícita um meio de lucrar. A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa), onde também foi arbitrada fiança no valor de R$ 100 mil.

Foto: Divulgação PRF