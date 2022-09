Com seis cursos avaliados pelo Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), o Centro Universitário de Volta Redonda comemora os resultados de todos eles nos Indicadores de Qualidade da Educação Superior. A partir dessa avaliação, a Licenciatura em Educação Física do UniFOA conquistou nota 4 (numa escala de 1 a 5), sendo o melhor Conceito Enade no estado do Rio de Janeiro dessa graduação, entre as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas.

A Licenciatura em Ciências Biológicas também atingiu nota 4, e se posicionou com o melhor resultado do Sul Fluminense da mesma categoria. Ainda no âmbito regional, os cursos de Design e Sistemas de Informação também tiveram os melhores conceitos entre as instituições privadas, e o bacharelado em Educação Física ficou em segundo lugar.

O relatório do Enade, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 12 de setembro, é referente ao ano de 2021 e pode ser conferido no site do Governo Federal.

Os resultados demonstram a excelência do ensino do Centro Universitário de Volta Redonda e o compromisso da instituição com a formação humana e o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes.

“Os quocientes do Enade se mostram como expressões do compromisso ético do corpo docente, discente e administrativo com a educação superior, que se constitui como possibilidade concreta de lançar os estudantes em novas experiências de vida e de trabalho”, destaca a reitora, Úrsula Fraga.

Ela ainda reitera que o exame é reconhecido como instrumento que evidencia a qualidade da formação profissional ofertada pelas instituições. E, portanto, os resultados se apresentam como “efeitos inequívocos da materialização das políticas de ensino, pesquisa e extensão no cotidiano acadêmico”.

A reitora agradece os estudantes que confiam no UniFOA, bem como professores, gestores, pró-reitores, coordenadores de cursos e membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), além da direção da instituição, com investe constantemente no desenvolvimento que contribui para as comunidades interna e externa.