Os ocupantes de uma Paraty abandonaram o veículo após acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (dia 20), em Resende. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 13h para o km 308 da Rodovia Presidente Dutra.

No local, os agentes apuraram que o veículo, com placas de Taubaté-SP, havia colidido lateralmente com uma carreta e com a defensa metálica do canteiro central, girando e indo parar no acostamento com a parte frontal virada para a contramão de direção da pista. Segundo a PRF, não houve vítimas e nem reflexo no fluxo de veículos.

O motorista da carreta informou aos policiais que havia três indivíduos no carro e que a Paraty ultrapassou outro veículo pela direita, em alta velocidade, forçando a passagem entre a carreta e a defensa, resultando no acidente. Ainda de acordo com o caminhoneiro, o condutor teria ido até ele cobrando o conserto do veículo, mas foi informado sobre a necessidade de fazer o Boletim de Acidente de Trânsito. Neste momento, conforme informou o motorista da carreta, os três ocupantes do carro fugiram a pé, abandonando o veículo na rodovia.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal fizeram varredura nos arredores, mas os rapazes não foram encontrados. A ocorrência foi apresentada na 89ª DP (Resende) e o veículo, que também estava com com licenciamento vencido, foi removido para o pátio.

Foto: Divulgação PRF