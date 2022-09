O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, foi homenageado na manhã desta terça-feira (dia 20) pelo apoio e investimentos realizados pelo governo municipal à Santa Casa de Misericórdia. A solenidade aconteceu no auditório da entidade e contou com a participação de médicos e representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), do Sindicato Comércio Varejista (Sicomércio) e Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap).

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a soma de esforços para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados. “Fico muito feliz em receber uma homenagem como essa, que é a tradução do esforço de todos, principalmente da equipe da Secretaria de Saúde. Assim, destaco o trabalho realizado pelo doutor Sérgio Gomes (secretário de Saúde) e o Aliandre Martins (subsecretário de Saúde), que são incansáveis em superar desafios. Quando nós assumimos a cidade tínhamos as duas UPAs e postos de saúde fechados, o que gerava colapso na porta de entrada da Santa Casa, que também sofria com atrasos de repasses, que giravam em torno de R$10 milhões. Com muito esforço nós conseguimos colocar fluxo nisso a partir das decisões que foram tomadas, decisões que não foram fáceis”, lembrou Rodrigo Drable.

Provedor da unidade, o médico Getúlio Pereira destacou o trabalho realizado pela atual gestão do município, que segundo ele não mede esforços para avançar na melhoria do atendimento prestado à população.

“Passamos por diversos obstáculos, entre eles a pandemia de Covid-19. Sem o apoio da prefeitura seria muito mais difícil. A Santa Casa de Misericórdia tem a grata satisfação de externar o mais profundo agradecimento e reconhecimento ao prefeito Rodrigo Drable pelo apoio, empenho e companheirismo empreendidos na instituição. Esse comprometimento com a saúde da população é de grande valia para mantermos os nossos principais projetos, relacionados à humanização e desenvolvimento sustentável, que oferece ampla assistência profissional e tecnológica desde exames a procedimentos de alta complexidade e de qualidade ao Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse o provedor.

O secretário de Saúde, o médico Sérgio Gomes, lembrou sua trajetória dentro da Santa Casa e da evolução da unidade ao longo dos anos. “Estou aqui há 40 anos como médico e quatro como acadêmico. Muitos que estão aqui hoje não sabem como foi o caminho para chegar no ponto em que estamos, como era a Santa Casa antes e como está agora. Essa história começou a mudar quando o Rodrigo ainda era vereador, ajudando muito no desenvolvimento da oncologia e do setor cardíaco. Estamos nessa parceria há um bom tempo e o resultado é a instituição que temos hoje”, destacou o Dr. Sérgio, enaltecendo a transparência da atual gestão.

“Só tenho agradecimentos à diretoria e à provedoria pela oportunidade que deram para que a Santa Casa chegasse ao nível que se encontra hoje. Nos últimos anos o crescimento foi absurdo. Isso pode ser observado na reforma da fachada, novos leitos, recursos que estão sendo investidos. Se não fosse o esforço de todos, nós não conseguiríamos o avanço que temos atualmente. A cidade está crescendo como um todo. Teremos muito em breve a inauguração do pátio de manobras, enfim, estamos realizando coisas que estavam muito além dos nossos sonhos”, pontuou Sérgio Gomes.

José Paulo Nogueira, presidente da CDL, também destacou o importante trabalho realizado pelo prefeito Rodrigo Drable. “O Rodrigo conseguiu, com seu dinamismo e responsabilidade, unir as três entidades (CDL, Sicomércio e Aciap). Ele está fazendo um trabalho maravilhoso e a cidade está ganhando muito. Estamos vivendo um momento ímpar”, declarou.

fotos: Felipe Vieira