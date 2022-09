O candidato a deputado estadual Nelson Gonçalves (PSD) defendeu ações de incentivo ao turismo com foco em cidades da região como Rio Claro, Valença, Vassouras, Itatiaia, além da Costa Verde, como Angra dos Reis e Mangaratiba. Nelson ressaltou que o Sul Fluminense não perde em nada para as regiões turísticas mais famosas do país. E citou como exemplo a cidade de Rio Claro, em especial o entorno da Serra do Piloto, cuja pavimentação, ligando Rio Claro a Mangaratiba, foi conseguida por ele quando ocupou vaga de deputado estadual.

“É uma estrada magnifíca, repleta de história, cujo passeio por ela se torna uma excelente opção de lazer, mas para fomentar esse setor é preciso a união de forças e de esforços em busca de melhorias no acesso, incentivo ao surgimento de novos negócios para apoio ao turista, tudo pensado com cuidado garantindo a preservação do nosso meio ambiente”, disse o candidato, ressaltando ainda que citando ainda como outro exemplo a Serra do Matoso, em Itaguai.

O prefeito de Rio Claro, José Osmar, também saiu em defesa do turismo regional como fonte de lazer, valorização de propriedades, geração de empregos e renda. O prefeito ressaltou, a exemplo do candidato, que tal investimento precisa de parcerias. José Osmar falou sobre a importância da pavimentação da RJ 145, ligando Rio Claro a Mangaratiba, que incentivou o turismo local, entre eles, a visitação ao Parque Ecológico de São João Marcos, local que abrigou a antiga cidade de Rio Claro.

Ainda de acordo com o prefeito a pavimentação dessa pista aproximou turistas a Rio Claro, entre eles, o cicloturismo. “É comum vermos nos finais de semana turistas vindos de outras regiões passearem pela Serra do Piloto, sendo que alguns param na nossa cidade, fomentando nossa economia.

José Osmar lembrou ainda que os 540 km de estradas vicinais pertencentes ao município precisam de manutenção constante e que isso somente pode acontecer se tiver o apoio de deputados da região.

“O apoio de políticos compromissados com a nossa região é de fundamental importância para a nossa cidade. Não é só o turismo que ganha, mas os moradores, os agricultores que precisam escoar sua produção, enfim, toda uma cadeia que está interligada, mas que para se tornar realidade precisa de deputados compromissados e conhecedores da nossa região”, ressaltou.

REALIZAÇÕES

Quando ocupou a cadeira de deputado estadual, Nelson Gonçalves criou inúmeras leis e ações buscando o desenvolvimento do turismo no Vale do Café, beneficiando diversas cidades e distritos de Conservatória, Santa Isabel, Ipiabas, além de Parapeúna.

Foto: Divulgação