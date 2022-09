Já imaginou viver com mais praticidade e mobilidade? Essa é a proposta do Smart Joaquim Leite, um empreendimento da Construtora VR3 em parceria com a Tostes & Diniz que foi lançado oficialmente no último dia 14, em um evento fechado para corretores.

Localizado no Centro de Barra Mansa, o Smart promete trazer um novo conceito de moradia para a cidade. “Este modelo de imóvel é um sucesso nas grandes cidades e já tem muitos adeptos no interior. No ano passado lançamos três empreendimentos com esse perfil em Volta Redonda e todos foram sucesso de vendas. Agora chegou a vez de Barra Mansa receber os studios inteligentes”, ressaltou o diretor da Tostes & Diniz, Rodrigo Tostes.

De acordo com ele, a localização é um dos principais atrativos deste tipo de imóvel. “Os studios são bem localizados, permitindo que os moradores tenham mais mobilidade e façam tudo a pé. Geralmente estão próximos a serviços essenciais como supermercados, farmácias, instituições de ensino e bancos, tudo para facilitar o dia a dia do morador. A boa localização é um dos diferenciais”, explicou Tostes.

E o Smart Joaquim Leite não é diferente. Ele está situado na principal avenida de Barra Mansa, oferecendo total mobilidade ao morador, além de inúmeros serviços compartilhados para facilitar o dia a dia, como lavanderia, copa, bicicletário, área gourmet, entre outros.

Os studios são uma ótima opção de investimento. Além de oferecerem todas as facilidades exigidas pela vida moderna, eles têm baixo custo condominial e alto potencial de valorização. “Sem dúvida é uma excelente opção para quem deseja obter renda de aluguel. Devido ao baixo valor de investimento, a rentabilidade sobre o valor investido é muito acima da média, se compararmos com outros tipos de imóveis. Além disso, contam com uma entrada bem acessível e parcelas mensais que cabem no bolso”, enfatizou o construtor.

Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) apontam que a venda de studios teve um crescimento de 30% no primeiro trimestre de 2022. Isso se deve não somente ao novo estilo de vida, mas também às facilidades de compra que esses empreendimentos oferecem.

O Smart Joaquim Leite fica próximo à rodoviária de Barra Mansa e conta com 10 pavimentos, totalizando 126 unidades, com tamanhos que variam de 20 a 43 m2. Oportunidade única para morar ou investir no Centro de Barra Mansa.

Informações adicionais

Unidades a partir de R$ 134 mil

Entrada de R$ 15.900,00

Parcelas a partir de R$ 900,00

Desenvolvimento: Tostes & Diniz

Construção e Incorporação: VR3

Coordenação de vendas: Redeplan