Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio na noite de quinta-feira (dia 22) deixou um homem, de 30 anos, ferido na Rodovia Alves do Nascimento, também conhecida como Rio x Caxambu, em Resende. O fato foi registrado por volta das 23h, na altura do km 8 da BR-354.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta carregada com sal descia a Serra em direção à Dutra, quando foi surpreendida em uma curva por um Renault/Sandero que subia no sentido contrário e colidiu lateralmente contra o primeiro veículo. O condutor e único ocupante do carro de passeio sofreu ferimentos e foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende. Já o motorista da carreta nada sofreu.

Ainda segundo a PRF, no local havia muita neblina e a pista estava molhada. Não houve congestionamento, pois o fluxo da rodovia é baixo e naquele horário estava mais reduzido ainda. O motorista do Sandero é natural de Itajaí/SC e estava na região a passeio.

Foto: Divulgação PRF