Como parte da campanha ‘Setembro Amarelo’, 60 funcionários da Transporte Excelsior participaram da oficina realizada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) sobre a importância da reflexão a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. A proposta da atividade, desenvolvida no último dia 22, foi de orientar e integrar os colaboradores de todas as transportadoras que estão presentes no Pátio CSN.

Além das orientações, os presentes ao evento foram convidados a interagirem em duas dinâmicas apresentadas pela coordenadora de comunicação da Transporte Excelsior, Giseli Alcantara, e pela psicóloga Liciane Bianchini. Na primeira, buscou-se desenvolver a proatividade, observação e comunicação não-verbal, por meio do reconhecimento dos pares através de diferentes adesivos colados na testa.

Em um segundo momento, a adaptação da brincadeira “Eu sou” foi feita para estimular a comunicação e a percepção de dificuldades. “Falamos sobre assuntos importantes que muitas vezes não são explorados nesses momentos, como o nosso olhar para o outro. Essa necessidade de sair do individualismo e perceber que ajudando os outros ajudamos a nós mesmos, já que vivemos em sociedade”, afirmou Liciane.

Ao final, houve sorteio de brindes fornecidos pela Transporte Excelsior. “As brincadeiras têm por intenção dar condições para que a pessoa fale o que está sentindo. Vivemos uma sociedade muito verbal, mas a comunicação não é só isso. Gestos e ações comunicam muito também. Por isso, conversamos sobre sentimentos e sobre como fomos educados para minimizar esse importante aspecto das nossas vidas. Além disso, falamos de como a dor é percebida por cada um, seja ela física ou mental”, declarou a psicóloga.

‘Setembro Amarelo’ é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha, que teve início no Brasil em 2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento.

Foto: divulgação