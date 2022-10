A Prefeitura de Barra Mansa informa que decidiu cancelar o ato cívico desta segunda-feira (dia 3), em comemoração aos 190 anos do município. A medida foi necessária devido à chuva intensa nesta tarde. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe), há possibilidade de chuva para o horário em que o evento estava marcado, às 17h.

“Por causa das condições climáticas e para preservar a saúde e o bem-estar de todos, em especial dos músicos que iriam se apresentar, bem como de seus equipamentos e instrumentos, achamos melhor suspender a comemoração”, disse o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo.

Mais cedo, em suas redes sociais, o prefeito Rodrigo Drable destacou os motivos de se comemorar o aniversário da cidade. “São 190 anos de existência e muita coisa a ser celebrada! Vivemos o momento de toda a nossa história com o maior número de grandes investimentos como a conclusão do Pátio de Manobras, a compra de um novo hospital, a construção do novo Parque da Cidade, os asfaltamentos, o novo Restaurante do Povo, a conquista do Mercado do Produtor, várias novas creches, a vinda de várias novas empresas e, principalmente, a geração de vários postos de trabalho. Gratidão é a palavra-chave para esse momento especial. Todos os dias eu agradeço por tanta coisa boa estar acontecendo e a cada dia Deus tem derramado mais bênçãos sobre nossa cidade”, declarou o prefeito.

Foto: Paulo Dimas- Secom PMBM