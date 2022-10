Durante audiência nesta segunda-feira (dia 3), Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda, com os Bispos do Leste I, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), do Rio de Janeiro, se encontraram com o Papa Francisco, no Vaticano.

A atividade faz parte da Visita ‘Ad Limina Apostolorum’, que significa no limiar, na soleira, na entrada, nos limites (das basílicas) dos apóstolos (Pedro e Paulo), é uma visita dos bispos diocesanos aos túmulos dos Apóstolos, na Diocese de Roma. Além disso, os Bispos encaminham relatórios das atividades diocesanas de 5 anos.

Presente na visita, o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique participou da Celebração Eucarística junto ao Túmulo de São Pedro, na Basílica Vaticana com os demais representantes do Leste I. Na sequência, ele participou do encontro com o Papa Francisco.

“Agradeci a bondade do Papa Francisco em nos conceder a Porta Santa, na Catedral de Sant’Ana, em Barra do Piraí, neste ano do nosso Centenário. Ele também nos agraciou com a Bênção Papal, em razão do aniversário da Diocese que será dada por mim, no dia 4 de dezembro, na grande festa que estamos preparando”, revelou Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano.

As atividades terminam no próximo sábado (dia 8), com um encontro de avaliação da Visita Ad Limina Apostolorum.

Foto: divulgação