A OktoberPet, festa de tradições germânicas, acontece nos dias 7, 8 e 9 de outubro, no Clube dos Funcionários, em Volta Redonda. O evento conta com megaestrutura, shows regionais, área kids, stands de cervejarias, praça de alimentação com cardápio variado e diversão para toda a família.

Entre as atrações confirmadas, as bandas Love Myself, PH Trio e Ranieri se apresentam na sexta-feira (dia 7). No sábado (dia 8), a animação será de Rodrigo Romano, Noelle e Junior, Al Pratt e Figurótico. Já no domingo, dia 09, as bandas Johnny Groove, Vitão, Erik Fabiano e Baile da Mari animam o último dia da festa.

Marcello Canedo, Diretor Comercial do Clube, destaca a organização e os preparativos do festival. “Estamos planejando um evento gastronômico pensando no conforto dos participantes e associados. Serão mais de 1500m² de área coberta, mais de 10 horas de festa, diversas atrações, além da praça de alimentação com comidas típicas da Alemanha e também da cultura brasileira. É uma satisfação para nós realizar um festival desse porte”, afirmou Marcello.

Em clima descontraído, a equipe do Clube dos Funcionários inovou na divulgação do evento percorrendo as ruas da cidade em um trenzinho decorado nas cores da Alemanha. Lyncoln Da Mata, coordenador de Comunicação e Marketing do Clube comenta sobre a iniciativa. “O objetivo da ação foi divulgar o evento de forma inovadora e divertida, trazendo para o público um pouquinho do que iremos oferecer no festival: chopp gelado, boa música e muita alegria”, destacou Lyncoln.

Os ingressos para o festival estão à venda no site GuichêWeb e nas cervejarias e restaurantes participantes. Associados do clube não pagam, basta trocar o ingresso do dia por 1kg de alimento não perecível na secretaria. Mais informações pelo telefone: (24) 2102-2750.

Foto: divulgação