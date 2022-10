Afeto, cuidado, empatia, amor, zelo, compaixão, terapia foram algumas das palavras compartilhadas no encontro promovido pelo Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA na tarde da última quinta-feira, 29 de setembro. O programa de saúde “Mentoria em Mente” apresentou o “Workshop de Saúde Mental em Lideranças de Impacto Social”, idealizado e ministrado pelo professor Alessandro Orofino no Aterrado.

Retomando a volta dos eventos presenciais no campus universitário Porfírio de Almeida, o professor e coordenador do Escritório da Cidadania, agora situado no Aterrado, Dario Aragão fez uma breve abertura aos presentes.

Por sua vez, Orofino iniciou a palestra com leveza, cuidado com o próximo e provocou um exercício para “se conectar com o sentimento de paz” em cada participante. Em seguida, em diversos momentos abrindo espaço para participações e trocas com a plateia, falou sobre autoliderança e auto empoderamento. “A liderança é um movimento contínuo. Você não é, você está”. Quando se aprofundou sobre o lugar de fala de um líder, foi taxativo “O poder não é dele, é dos outros. O líder só é líder porque o outro permitiu”.

Para o professor, líderes têm sensibilidade aguçada. “Você só pode dar afeto se você tem capacidade, a honrosa capacidade de escutar”. Segundo ele, o autoconhecimento é a chave, é a importância de cuidar do interior do indivíduo. “Nossos problemas começam e terminaram dentro de nós. O ser humano não é só o que ele pensa, é o que ele sente”.

Nas horas seguintes, a apresentação de Orofino, que usou imagens fortes e impactantes para ilustrar o tema, explanou o impacto na saúde mental nos dias de hoje. “A humanidade precisa entender que se não dermos importância a isso, só vamos aumentar as estatísticas”, enquanto apresentava números a respeito de situações delicadas referentes a depressão, saúde mental e até suicídio.

“Todos nós somos frágeis. A fragilidade nos constrói. Precisamos ter compaixão conosco. É natural se cansar”, explicou na palestra. “A capacidade de transformar exige contribuição, autoconhecimento e muito estudo”.

A iniciativa superou as expectativas da organização, que teve a grata surpresa de presenças de não apenas líderes de diversas associações comunitárias, mas também de alunos de muitos cursos da instituição.

Foto: divulgação