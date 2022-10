Uma discussão entre o proprietário de um imóvel e seu inquilino resultou na morte do primeiro homem, de 57 anos, em Itatiaia. O crime ocorreu no domingo (dia 2), no bairro Vale do Pavão, onde a vítima foi assassinada a tiros depois de cobrar aluguéis atrasados do suspeito, de 21 anos.

Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, insatisfeito com a cobrança, o rapaz sacou uma arma e disparou contra o dono da casa, acertando-o na cabeça e nas costas. A vítima chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O autor dos disparos fugiu. A ocorrência foi registrada na delegacia de Itatiaia, que investiga o crime.