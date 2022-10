A Polícia Civil continua a procura de um homem, identificado como José do Carmo, de 60 anos, suspeito de manter a esposa e as duas filhas em cárcere privado por mais de duas décadas, em Valença.

Após uma denúncia, os agentes foram ao imóvel, onde encontraram a mulher, de 48 anos, e as filhas, de 19 e 25 anos. No imóvel, ainda foram apreendidas uma espingarda calibre 28 e munições. As três mulheres foram acolhidas pela irmã da esposa do criminoso, que fugiu.

Qualquer informação que possa ajudar a Polícia a encontrá-lo pode ser passada pelo telefone (24) 2452-3769. O anonimato é garantido.

Cabe acrescentar que José do Carmo foi indiciado em 2006, por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele é acusado de matar um homem a pauladas, em 2001, no município de Barra do Piraí. Desde então, José é considerado foragido da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Civil