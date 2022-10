A Polícia Rodoviária Federal recuperou nesta manhã (dia 4), em Volta Redonda, um veículo que havia sido roubado na cidade de São José dos Campos (SP). Os assaltantes, de 19 e 23 anos, foram presos e uma menor, de 13 anos, apreendida.

Segundo a PRF, a equipe recebeu, por volta das 10h, a informação de que o carro roubado – um Chevrolet Ônix – estaria no km 258 da Rodovia Presidente Dutra. A informação foi passada pelo proprietário do Ônix, que possui rastreador. No entanto, quando os agentes chegaram ao local o veículo não se encontrava mais lá.

Através do rastreamento, os policiais conseguiram localizar e abordar o carro dentro do município de Volta Redonda, em frente do Hospital Municipal São João Batista, tendo como ocupantes os dois homens e a garota. Com o trio, foram encontradas as duas facas usadas para ameaçar o dono do carro, que trabalha como motorista de Uber.

Aos agentes, os três admitiram o roubo e as ameaças ao condutor com utilização das facas. A vítima teria conseguido sair do carro e fugir, tendo os assaltantes levado o veículo. Durante a abordagem o proprietário do veículo compareceu ao local, confirmando o roubo e reconhecendo os três assaltantes. Aliviado pela recuperação do seu carro, ele gravou um vídeo expressando seu agradecimento aos agentes da PRF (veja abaixo).

Os dois homens foram presos por roubo e corrupção de menores e a adolescente foi apreendida por fato análogo a roubo. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).