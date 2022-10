Uma confusão generalizada tomou conta da boate Cyrela, na madrugada deste sábado (dia 8), em Volta Redonda. Um vídeo que circula em redes sociais mostra uma intensa briga entre clientes do estabelecimento, que funciona no bairro São João. Segundo relatos, a pancadaria teve início depois que um grupo de pessoas estourou uma garrafa de espumante atingindo alguns policiais que estavam por perto, curtindo o show que acontecia na casa de festas. Há a informação, ainda não confirmada, de que um homem teria sido atingido por um tiro no braço.

A boate Cyrela tem sido alvo de constantes reclamações de moradores da São João e bairros adjacentes. Segundo a vizinhança, o som do estabelecimento é incômodo e atrapalha o sossego dentro de suas próprias casas.

Nas redes sociais, jovens lamentam a situação e a falta de segurança no local. “Essa boate já passou da hora de ser fechada”, diz uma internauta. “Perdi a vontade de conhecer”, alegou outra jovem.

Rave



Na manhã do último dia 24 de setembro, uma festa rave revoltou os vizinhos, que contam que o evento só terminou depois das 8h de domingo (dia 25). Várias denúncias sobre o local já foram feitas, inclusive ao Ministério Público Estadual. Segundo as denúncias, o alvará expedido pela Prefeitura seria para funcionamento de um restaurante. A Prefeitura ainda não se manifestou sobre o caso

Mortes

Neste ano, pelo menos duas mortes foram registradas na saída da boate Cyrela. Na madrugada do dia 11 de junho, Thiago Domingues Lopes, o Sadan, de 35 anos, foi assassinado na Rua Allan Kardec, quando deixava a casa noturna. Ele chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Pouco mais de um mês depois, um jovem, identificado como Carlos Felipe Machado, de 22 anos, foi morto a tiros, também no momento em que deixava a boate. Segundo testemunhas, o rapaz esteve envolvido em um briga ocorrida minutos antes, no interior do estabelecimento. O caso foi registrado na 93ª DP.