Terminado o primeiro turno das Eleições Gerais de 2022, ocorrido no último dia 2, é hora de fazer um saldo parcial do resultado nas urnas. Na corrida pela presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) conquistou a maioria da preferência dos eleitores em nove cidades do Sul Fluminense. Enquanto Lula (PT) levou vantagem em outras seis.

Somados os votos válidos dos 15 municípios que compõem a região, Bolsonaro também ficou à frente no somatório: 341.236 contra 292.599 de Lula. Uma diferença de 48.637 votos.

Maior colégio eleitoral do Sul do Estado, Volta Redonda representou a maior votação do candidato à reeleição ao Palácio do Planalto, foram 81.346 votos, do total de 172.545 válidos. Lula, por sua vez, recebeu 76.843 votos.

Por falar na Cidade do Aço, que conta com duas zonas eleitorais, Bolsonaro levou vantagem em ambas. Na 90ª ZE, que abriga as seções eleitorais da margem esquerda do Rio Paraíba, isso inclui os bairros Retiro, Santa Cruz e adjacência, o candidato do PL obteve 48,29% dos votos, significando 36.332 votos (48,29%). Lula foi votado por 33.140 eleitores (44,05%). Uma diferença entre eles de 3.192 votos.

Já na região da 131ª Zona Eleitoral, a diferença, apesar de menor, foi pró-Bolsonaro: 45.014 votos (46,26%) a 43.703 (44,91%). Portanto, Bolsonaro recebeu 1.311 votos a mais que seu adversário político.

Na região, a menor diferença de votos entre Bolsonaro e Lula foi registrada em Piraí: Bolsonaro foi escolhido por 8.049 dos eleitores. Enquanto o candidato petista ficou com 8.004. Uma diferença de 45 votos apenas. No próximo dia 30 de outubro, os eleitores voltam às urnas para definir o presidente da República para os próximos quatro anos.

Veja as cidades em que Bolsonaro venceu:

Volta Redonda

Bolsonaro – 81.346 votos

Lula – 76.842 votos

Barra Mansa

Bolsonaro – 49.812

Lula – 44.825

Piraí

Bolsonaro – 8.049

Lula – 8.004

Resende

Bolsonaro – 39.464

Lula – 25.588

Itatiaia

Bolsonaro – 9.947

Lula – 7.952

Porto Real

Bolsonaro – 7.202

Lula – 5.750

Angra dos Reis

Bolsonaro – 60.443

Lula – 31.926

Vassouras

Bolsonaro – 10.379

Lula – 10.253

Paraty

Bolsonaro – 14.315

Lula – 8.407

Veja as cidades em que Lula venceu:

Barra do Piraí

Lula – 24.596

Bolsonaro – 23.125

Quatis

Lula – 4.605

Bolsonaro – 3.649

Pinheiral

Lula – 7.297

Bolsonaro – 5.749

Valença

Lula – 22.058

Bolsonaro -15.066

Mendes

Lula – 5.449

Bolsonaro – 5.307

Rio das Flores

Lula – 3.937

Bolsonaro – 2.046