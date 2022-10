O Volta Redonda saiu na frente na final da Copa Rio 2022! Com gols de Henrique, Lelê e Luciano Naninho, o Esquadrão de Aço venceu a Portuguesa-RJ por 3 a 1 na tarde deste sábado, dia 8, e abriu na vantagem na busca pelo título. O gol dos visitantes foi marcado por Douglas Lima.

O jogo de volta será no próximo sábado, dia 15, às 15h, no estádio Luso Brasileiro. O Voltaço entre em campo podendo perder até por um gol de diferença para conquistar o pentacampeonato e a vaga na Copa do Brasil 2023.

O jogo

Com o apoio da sua torcida, o Volta Redonda iniciou pressionando e terminou a primeira etapa na frente do placar. Aos 26 minutos, Pedrinho cruzou para Henrique, que dominou no peito e mandou de primeira para marcar um golaço.

Na volta do intervalo, a partida ganhou em equilíbrio, porém, o Esquadrão de Aço seguiu melhor e chegou ao segundo aos 31 minutos com o atacante Lelê, que marcou o seu 15° gol pelo Voltaço na temporada. Dois minutos depois, o meia Luciano Naninho, que tinha entrado na segunda etapa, marcou o terceiro, o seu primeiro neste retorno ao Voltaço.

Aos 40 minutos, a Portuguesa diminuiu com Douglas Lima, porém, a reação dos visitantes parou por aí. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 3×1 Portuguesa-RJ.

Foto: Divulgação VRFC