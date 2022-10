Futuro I

Com o êxito do prefeito Neto, sem partido, na eleição do irmão Munir (PSD) para a Assembleia Legislativa, a conversa já começou para as eleições de 2024.

Futuro II

Resta saber quem será o futuro candidato a vice na chapa. Terá que ser alguém que reza na cartilha de Neto incontestavelmente, pois se ele decidir lançar Munir para o pleito de 2028 vai precisar renunciar seis meses antes das eleições.

Pretensão I

A vitória nas urnas para deputado estadual coloca Jari (PSB) no radar dos possíveis adversários do prefeito Neto nas eleições municipais de 2024. Antigos aliados, hoje eles estão em rota de colisão.

Pretensão II

Quem também ensaia ir para o embate é o empresário Mauro Campos Pereira, ainda sem partido definido.

Lavada

O governador reeleito Cláudio Castro (PL) bateu o candidato Marcelo Freixo (PSB) em todas as cidades da região. Angra dos Reis foi o município que deu a maior votação para o atual comandante do Palácio Guanabara: 72,47% dos votos (62.118, no total).

Furou

Muitos candidatos a deputado estadual e federal de Volta Redonda que esperavam cerca de R$ 1 milhão do Fundo Partidário ficaram a ver navios. Teve gente que não passou de R$ 200 mil.

Vaidade

Volta Redonda e região teve um grande número de postulantes à Câmara Federal e à Alerj. No fim das contas foram eleitos seis deputados estaduais e nem sequer um federal.

‘Forasteiros’

O candidato a deputado federal sem domicílio em Volta Redonda que obteve mais votos foi o petista Lindbergh Farias, com 3.711. Para a Alerj, o mais votado foi Gustavo Tutuca (PP), de Piraí, com 4.047.

Disputa

Quem deve vir forte para a disputa da presidência da Assembleia Legislativa é Gustavo Tutuca. O desejo de colocar o nome à disposição do seu grupo político, inclusive, já foi expressado publicamente, em entrevista no dia seguinte a sua reeleição. Gustavo tem como trunfo, além da experiência em diferentes cargos (seja no poder Legislativo ou Executivo), a boa relação com o governador Cláudio Castro e Thiago Pampolha, eleito vice.

Debate

Uma reunião entre representantes da Rede Globo e das campanhas de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) decidiu que o último debate mudará de horário. Começara às 21h30min. No primeiro turno, a atração iniciou às 22h30min e se estendeu pela madrugada do dia seguinte. O confronto final entre Lula e Bolsonaro está marcado para o dia 28 de outubro, uma sexta-feira, dois dias antes da eleição. Serão duas horas de debate. Uma nova reunião foi marcada para a semana que vem para a definição das regras do confronto.

Aumento

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves (PROS), anunciou na quarta-feira (dia 5) que concederá 5% de aumento aos servidores ativos e 10% aos aposentados da Prefeitura. A notícia foi dada em sua rede social e cria um impacto financeiro mensal de R$ 7,5 milhões na folha de pagamento. O documento agora segue para análise dos vereadores da Câmara Municipal e, após aprovação, passa a vigorar.

Fora

Apesar da “ajuda” do Barra Mansa Futebol Clube, o dirigente do Flamengo Marcos Braz (PL) recebeu apenas 433 votos (0,46% dos votos válidos) dos barramansenses. Braz não alcançou o número necessário de votos para se eleger deputado federal.

Dentro

Outro político com ligações estreitas com o Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo (PSB) conquistou 425 votos (0,46%) nas urnas de Barra Mansa. O ex-presidente do clube Rubro-negro conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Leão I

Na semana da eleição, o nome do Leão do Sul, como o time do Sul Fluminense é conhecido, foi citado pela mídia nacional por usar a página oficial no Instagram para pedir votos para Braz. Eram algumas postagens no perfil, sendo que em uma delas um dirigente aparece ao lado de Braz.

Leão II

A situação foi além das postagens nas redes. Em um grupo “Sub 20 BMFC”, Thiago Campbell, vice-presidente do Barra Mansa, cobrou postagens de jovens da base. Em uma das mensagens, ele diz estar “atento” às postagens.

GAPC I

O Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer (GAPC) promove a ‘Caminhada Outubro Rosa’, em Volta Redonda. O evento, que retorna após dois anos devido à pandemia da Covid-19, será realizado neste domingo (dia 9), na Vila Santa Cecília, em apoio ao mês de conscientização e prevenção do Câncer de Mama.

GAPC II

O início da caminhada e da corrida será às 8h, na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta. De lá, os participantes irão percorrer toda a Rua 33 até a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. No local, estarão acontecendo outras atividades, como um aulão de “fitdance” com o instrutor master Rennan Barbosa, apresentação musical da Banda Municipal e exposição de fotos das pacientes assistidas pelo GAPC, dentre outras.

GAPC III

A caminhada será aberta ao público e é incentivado o uso de blusas rosas. Para participar da corrida ou do aulão de “fitdance” será necessário realizar a inscrição pelo telefone: (24) 99872-7784. Quem quiser comprar uma camisa do evento e ajudar a GAPC, pode adquiri-las na sede da instituição, que está localizada na Rua Manoel dos Santos Gonçalves, nº 130, no Jardim Amália, ou na loja do GAPC, no Acesso A do Shopping Park Sul.

GAPC IV

O GAPC é uma instituição sem fins lucrativos que atua há 20 anos no atendimento e apoio a pacientes oncológicos maiores de 18 anos. A instituição, que tem uma unidade em Volta Redonda, auxilia os pacientes cadastrados com os seguintes profissionais: assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, advogados, terapeutas e outros. São fornecidas fraldas geriátricas, próteses mamárias, suplementos alimentares, perucas, lenços, medicamentos e outros itens de necessidade. Além disso, para garantir a socialização dos pacientes, a unidade conta com diversos grupos de apoio para que eles possam compartilhar experiências.

Gospel I

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou, em primeira discussão, na quarta-feira (dia 5), o Projeto de Lei que estabelece diretrizes para a instituição da Política Estadual de Incentivo à Música Religiosa. O objetivo da medida é valorizar e promover o resgate cultural e estimular incentivos no segmento gospel. A norma ainda precisa passar por uma segunda discussão no plenário da Casa.

Gospel II

As diretrizes previstas visam ao aperfeiçoamento democrático das políticas estaduais de cultura já vigentes; estimular o acesso à produção, ao registro e à difusão das composições; formular e implementar políticas públicas de produção e a difusão de conhecimentos, bens e serviços relacionados à música gospel; promover a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, além de ações e políticas que destaquem o protagonismo das diversas gerações da música gospel. Caso seja aprovado o PL de autoria do deputado Samuel Malafaia (PL), a medida deverá ser regulamentada pelo Executivo.