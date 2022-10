O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) reassumiu o mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) na última quinta-feira (dia 6), e a primeira ação no cargo foi a retomada do projeto “Deputado na sua Cidade”. A versão ampliada do “Vereador no seu Bairro”, realizado por Jari desde 2013 em Volta Redonda, foi implantada em dezembro passado, assim que assumiu a cadeira de deputado, onde ficou por 100 dias.

Nessa segunda (dia 10), o deputado estadual esteve na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, conversando com os moradores da cidade. “Estou muito feliz por poder antecipar o diálogo com a população pelo ‘Deputado na sua Cidade’. Dar continuidade às ações para ampliar a participação popular na política foi uma das minhas promessas de campanha e já comecei a colocar em prática”, disse Jari, que também programou levar o projeto para o bairro Aterrado na próxima segunda (dia 17).

O parlamentar ressaltou que o projeto vai percorrer os municípios do Estado do Rio, priorizando o Sul Fluminense. “Já estive em 12 cidades da região com o ‘Deputado na sua Cidade’ e pretendo revisitar e conhecer novos locais a partir de agora. Comecei por Volta Redonda em agradecimento à população que me elegeu por três vezes vereador e foi fundamental para que conquistasse a vaga como deputado estadual”, contou Jari.

A dona de casa Mara, que mora no Aterrado, esteve na tenda do projeto na Vila e elogiou a presença constante de Jari na comunidade. “Ele está sempre ao lado da população, durante todo o mandato, não procura as pessoas só durante a campanha. Jari trabalha pelo povo, ele é do povo”, afirmou.

Morador do bairro Aero Clube, o Luiz também estava na Vila na manhã dessa segunda. “Pessoa atuante, sempre junto da gente. Tenho certeza que Jari será um excelente representante da nossa cidade no Estado”, falou.

Agradecimento – Após a confirmação da eleição como deputado estadual, há uma semana, Jari dividiu o tempo entre o trabalho na Câmara de Vereadores de Volta Redonda e agora na Alerj com ações de agradecimento aos eleitores. Circulou pelas ruas em carro de som, passou pela Feira Livre de Volta Redonda e nessa segunda tomou café da manhã na entrada da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), conversando com os funcionários da empresa.

Foto: divulgação