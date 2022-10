Será transferido nesta segunda-feira (dia 10) para Cadeia Pública de Volta Redonda o homem, identificado como José do Carmo, de 60 anos, suspeito de manter a esposa e as duas filhas em cárcere privado por mais de duas décadas, em Valença. Ele se entregou à polícia na manhã de domingo (dia 9).

José do Carmo João vinha sendo procurado desde que, após uma denúncia, os agentes encontraram no imóvel a mulher, de 48 anos, e as filhas, de 19 e 25 anos. Também foram apreendidas no local uma espingarda calibre 28 e munições. As três mulheres foram acolhidas pela irmã da esposa do criminoso, que fugiu.

O homem vai responder por violência doméstica, cárcere privado, porte de arma, abandono material e intelectual. Ele também será julgado por homicídio qualificado por motivo fútil, crime pelo o qual era foragido.

José do Carmo foi indiciado em 2006, acusado de matar um homem a pauladas, em 2001, no município de Barra do Piraí.

Foto: Reprodução