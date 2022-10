Quem visitar a Galeria Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy, a partir desta terça-feira (dia 11) vai poder apreciar a exposição ‘Enraizado Brasil’, que reúne fotografias reveladas de uma forma diferente: através da fitotipia. As obras da fotógrafa Fernanda Líder são impressas em folhas da natureza, uma técnica que ela pratica há cerca de três anos.

Fernanda trabalha e estuda fotografia desde 2010 e sempre gostou do lado mais alternativo da fotografia, voltado para críticas sociais e preservação do meio ambiente. “Nesse tempo eu me deparei com a fitotipia e pude conhecê-la melhor em duas residências artísticas aqui da região, a Casero Residência e o Silo Arte e Latitude Rural, ambos em Itatiaia. Lá pude entender e me aprofundar melhor nessa técnica”.

A fotógrafa também destacou que por conta do tempo excessivo gasto por muitas pessoas com os meios digitais, é importante dar espaço para os trabalhos manuais, valorizando assim a arte da espera e respeito pelo tempo que cada coisa tem.

“Trabalhar com a natureza é entender que ela não é ansiosa e a gente se vê obrigado a reaprender a aguardar e observar sem interferir em tudo. A fitotipia é um trabalho desses, manual, de um tempo de produção que não depende do fazer humano e sim do tempo da natureza. Isso me ensina muito sobre como lidar com muitas situações da vida e o entender a espera e as mudanças do dia a dia”, completou.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, ressaltou que a técnica utilizada na exposição nunca foi vista antes em uma galeria da cidade. “O trabalho da Fernanda demonstra o potencial criativo de nossos artistas ao utilizarem elementos naturais. Isso nos faz pensar e estimular um novo olhar dos espectadores, além de servir de inspiração para novas linguagens e artistas”.

A abertura da exposição será nesta terça-feira, às 19 horas. Após isso, ela poderá ser conferida de 13 de outubro até dia 18 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9 às 15h. O Palácio Barão de Guapy fica no Corredor Cultural, no Centro.

Fotos: divulgação