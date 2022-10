Policiais civis da 33ª DP (Realengo) prenderam, nesta quinta-feira (dia 13), o cantor Thalles Vinnicius Rocha de Azevedo, conhecido como MC VN RJ. Ele é acusado de roubar um telefone celular e realizar transferências bancárias na conta da vítima. Nas redes sociais, MC VN RJ possui milhares de seguidores.

Com base em informações de inteligência e monitoramento, o homem foi localizado no município de Araruama, na Região dos Lagos. Segundo as investigações, por meio dos dados de transferência via PIX para o autor, a vítima pesquisou a página do cantor, o reconheceu e fez uma denúncia.

Os agentes investigaram, levantaram informações e solicitaram à Justiça um mandado de prisão preventiva, que foi decretado. Após diligências, o autor foi preso e, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Foto: Redes Sociais