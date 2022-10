No último dia 3 de outubro, na Biblioteca Apostólica, o Papa Francisco recebeu os bispos do regional Leste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), isto é, representantes de 11 circunscrições eclesiásticas do Estado do Rio de Janeiro que estão divididas em duas províncias: a de São Sebastião do Rio de Janeiro e a de Niterói. O encontro com o Pontífice deu o pontapé inicial para as atividades da visita Ad Limina Apostolorum, após a celebração junto ao Túmulo de São Pedro na Basílica Vaticana, como bem recordou dom Antônio Luiz Catelan Ferreira, bispo auxiliar do Rio de Janeiro:

No encontro, o líder da igreja católica recebeu do Bispo Dom Luiz Henrique, o azulejo comemorativo dos 100 anos de fundação da Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda. Segundo o Bispo Diocesano, foi um momento especial, rico e emocionante entregar a lembrança ao Papa Francisco. “Entreguei ao Santo Padre um presente, o azulejo do Centenário e, também, pedi bênçãos para toda a Diocese neste momento importante. Francisco agradeceu, rezou conosco e ouvimos palavras de encorajamento na nossa missão de fé”, revelou Dom Luiz Henrique.

Essa é a segunda vez neste ano que Dom Luiz Henrique se encontra com o Papa Francisco. No final de agosto, o Bispo esteve em Audiência Geral, na Sala Paulo VI, quando foi recebido pelo Santo Padre.

Visita Ad Limina Apostolorum

Estabelecida pelo Código de Direito Canônico, a visita Ad Limina Apostolorum (visita aos túmulos dos Apóstolos) acontece em média a cada 5 anos, como estabelece os cânones 399 e 400 do Código de Direito Canônico. Este ano, porém, devido à pandemia, o evento aconteceu fora deste período, explica o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro.

A Visita ‘Ad Limina Apostolorum’, significa no limiar, na soleira, na entrada, nos limites (das basílicas) dos apóstolos (Pedro e Paulo), é uma visita dos Bispos Diocesanos aos túmulos dos Apóstolos, na Diocese de Roma. Além disso, os Bispos encaminham relatórios das atividades Diocesanas e o Papa faz suas ponderações e os aconselham.

O Centenário Diocesano

A festa comemorativa do centenário da Diocese acontecerá no dia 4 de dezembro, às 13 horas, na Ilha São João. O tema será ‘Centenário da Diocese – Memória, Gratidão e Missão’ e o lema: ‘Rendei graças ao Senhor.

Criada no dia 4 de dezembro de 1922, pela Bula “Ad Supremum Apostolicae Sedis” do Papa Pio XI, a Diocese de Barra do Piraí teve seu território desmembrado integralmente pela Diocese de Niterói. Sua instalação deu-se em 26 de julho de 1923.

Em 26 de janeiro de 1965, devido ao crescimento populacional de Volta Redonda e sua emergente importância, graças à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Diocese passou a ter duas sedes: Barra do Piraí, onde está a Catedral histórica; e Volta Redonda, onde estão a Co-Catedral, a Cúria Diocesana e a Residência Episcopal. Dessa forma, passando a chamar-se: Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda.

O território Diocesano é composto por doze cidades: Barra do Piraí, Volta Redonda, Itatiaia, Resende, Porto Real, Pinheiral, Rio Claro, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Quatis e Barra Mansa.

Foto: divulgação