O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Volta Redonda, obteve a condenação de um psicólogo de 29 anos por envolvimento em uma rede de pornografia infantil. O criminoso foi preso em fevereiro, em Volta Redonda, após investigações da Polícia Civil de Barra do Piraí o identificarem como o responsável por repassar centenas de vídeos contendo imagens pornográficas envolvendo crianças e bebês, por meio de aplicativos de telefone celular.

Ele foi localizado em um hospital de Volta Redonda, onde trabalhava atendendo crianças. Segundo a polícia, no momento da prisão, o profissional prestava atendimento na ala neonatal da unidade. Durante a abordagem, os policiais encontraram imagens com conteúdo pornográfico no celular do psicólogo. De acordo com a polícia, ele é pós-graduado em psicologia hospitalar e se apresenta nas redes sociais como sócio de empresa e agente de humanização.

Outras informações não serão possíveis por conta do sigilo judicial decretado no processo.

Foto: arquivo