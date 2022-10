Um acidente ocorrido no fim da noite de sexta-feira (dia 14) fez seis vítimas, sendo duas fatais, na Rodovia Presidente Dutra, em Floriano, Barra Mansa. A tragédia ocorreu por volta das 23h20, quando a equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de colisão de um carro com uma árvore com vítimas presas às ferragens.

No local, a equipe apurou que a condutora do Voyage, com placas de São Paulo e de propriedade de uma locadora de veículos, perdeu o controle, saindo da pista e colidindo em uma árvore. No veículo estavam, além da condutora de 59 anos, sua mãe de 83 anos, sua filha de 30 anos e suas netas, de dois, quatro e seis anos.



A idosa morreu na hora. A mulher chegou a ser atendida pela equipe médica da CCR RIO SP, mas veio a óbito dentro da ambulância, ainda no local. A condutora e as três crianças foram socorridas com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende.

Foto: Divulgação PRF