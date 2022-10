Um homem, de 48 anos, sofreu ferimentos leves ao capotar com o carro na tarde deste domingo (dia 16), na BR-393, em Volta Redonda. O acidente ocorreu na altura do km 285, no trevo que dá acesso ao bairro Água Limpa.

Segundo as primeiras informações, o condutor do veículo – um Kia Picanto – seguia sentido Barra do Piraí, quando perdeu o controle do carro, colidiu com a ilha divisória do trevo e capotou.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. O motorista de recusou efetuar o teste de etilômetro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo está com licenciamento vencido e foi recolhido ao pátio para regularização.

Foto: Divulgação PRF