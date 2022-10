A Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, deflagrou, na tarde deste domingo (dia 16), a segunda fase da Operação Flyer One e prendeu um foragido da investigação, na Praça Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O preso era um dos principais operadores do esquema ilegal investigado na operação, além de ser o responsável pela gestão do grupo criminoso voltado para a eliminação da concorrência na Região dos Lagos.

Policiais federais da Unidade de Análise de Dados de Inteligência Policial da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (UADIP/DELEFAZ) localizaram o homem na cidade do Rio e efetuaram sua prisão na Praça da Bandeira, na Zona Norte da cidade. Ele foi levado à Superintendência da PF, na Praça Mauá, para formalidades decorrentes da prisão e será encaminhado ao sistema prisional.

Cabe ressaltar que a ação deste domingo é mais um desdobramento da Operação Kryptos, desencadeada em agosto do ano passado para investigar uma empresa, sediada na Região dos Lagos, que usava esquema de pirâmides financeiras, por meio da especulação no mercado de criptomoedas e a promessa, aos clientes, de retorno financeiro.

Foto: Divulgação PF