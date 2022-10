capita bruta de até 1,5 salário-mínimo

Jovens do Sul e Centro-Sul Fluminense, que estejam cursando ou tenham terminado o 9º do Ensino Fundamental, podem se candidatar ao processo seletivo de 560 vagas gratuitas para o Novo Ensino Médio da Escola Firjan SESI com Itinerário de Formação Técnica em parceria com a Firjan SENAI. As oportunidades estão distribuídas em 5 unidades para aulas em turno integral em 2023. O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio e as inscrições devem ser realizadas através do mesmo, até 30 de outubro.

No ato de inscrição, os interessados devem fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo (alguns candidatos são dispensados desta obrigatoriedade – confira detalhes no edital) e apresentar declaração de escolaridade ou certificado de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. O processo é aberto para a comunidade em geral, com prioridade de vagas para candidatos do 9º ano da Escola Firjan SESI e para dependentes de industriários ou ex-industriários (neste caso, com até três anos de desligamento da empresa até a data de publicação do edital).

Para o Sul e Centro-Sul Fluminense as oportunidades serão distribuídas entre as unidades de Barra do Piraí (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Barra Mansa (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD); Resende (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD); Três Rios (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); e Volta Redonda (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD).

Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan SENAI SESI, destaca que a proposta da instituição é investir na formação de jovens com a perspectiva de futuro, com uma educação de qualidade, voltada para o desenvolvimento humano e tecnológico sustentável coerente com os desafios do século XXI. “A Escola Firjan SESI reforça sua proposta de formação integral, com o Novo Ensino Médio com itinerário de Formação Técnica em parceria com a Firjan SENAI, agregando a perspectiva das Áreas de Conhecimento, da Criatividade e das Tecnologias, para preparar os jovens para os desafios da cidadania, do trabalho, da inovação e da continuidade de estudos”.

O início das aulas está previsto para 6 de fevereiro de 2023. Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.

Novo Ensino Médio da Firjan Sesi com itinerário de formação técnica em parceria com a Firjan Senai

Em sintonia com a nova legislação, o Novo Ensino Médio da Firjan SESI agrega à formação geral, ancorada na Base Nacional Comum Curricular, um itinerário de formação técnica em parceria com a Firjan SENAI, com diferentes possibilidades em cada escola. Além disso, os alunos irão complementar sua formação em um itinerário integrado que traz 2 clubes de área de conhecimento a serem escolhidos a cada ano (linguagem, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas), e opção de aulas de robótica para desenvolvimento científico, ou de arte/maker, com foco no desenvolvimento da criatividade a partir da arte contemporânea, além de oficinas extraclasse, incorporando mais cultura na educação básica.

O Itinerário de Formação Técnica em cada escola irá oferecer ao menos duas opções, conforme sua vocação regional (conferir no edital a oferta de cada escola): Logística, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Mecatrônica, Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Internet das Coisas, Eletromecânica, Mecânica, Sistema de Energias Renováveis, Vestuário, Planejamento e Controle de Produção, Eletroeletrônica, Produção de Áudio e Vídeo, Computação Gráfica, Design Gráfico, Multimídia, Informática, Programação de Jogos Digitais, Manutenção Automotiva, Alimentos, Confeitaria, e Edificações.

