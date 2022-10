Um motorista embriagado foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após um acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (dia 18), na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. O capotamento foi registrado na altura do km 302.

No local, a equipe da 7ªDEL PRF constatou que o condutor de um Renault/Logan havia perdido o controle do veículo vindo a capotar. O homem, que era o único ocupante do veículo, saiu ileso. No entanto, segundo a PRF, ao ser realizado o teste do etilômetro, foi constatada a embriaguez ao volante.

O indivíduo foi conduzido à 100ª DP (Porto Real) para registro da prisão em flagrante e o veículo foi removido para o pátio.

Foto: Divulgação PRF