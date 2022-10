O Programa de Ginástica de Trampolim da Prefeitura de Vassouras vem formando campeões de alto rendimento. Em outubro, a seleção vassourense participou do Campeonato Estadual de Ginástica de Trampolim e conquistou 7 medalhas de ouro. Além de subir 7 vezes no lugar mais alto do pódio, a equipe trouxe mais 06 medalhas de prata e 07 de bronze, totalizando 20 medalhas para Vassouras.



O Campeonato Estadual, disputado no dia 08 de outubro, Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, reuniu mais de 500 atletas. Vassouras competiu com 22 atletas nas modalidades Humbling, Duplo Mini, Trampolim Individual e Trampolim Sincronizado.

“Estamos muito orgulhosos com o desempenho dos nossos atletas. Esses resultados demonstram o empenho de toda a equipe e que nossas políticas públicas para o Esporte estão no caminho certo, trazendo ótimos resultados”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Mário.



O prefeito de Vassouras, Severino Dias também destacou a dedicação dos atletas vassourenses na competição e nos treinamentos. “Investir em esporte sempre esteve entre as nossas prioridades, especialmente para o público infanto-juvenil. Ver nossos jovens participando das aulas já é um imenso orgulho, e quando eles se tornam atletas de alto rendimento, como os da ginástica de trampolim, só podemos agradecer a eles, ao apoio de suas famílias por acreditarem e participarem do nosso programa” concluiu Severino Dias.



Programa Municipal de Ginástica de Trampolim

O projeto de Ginástica de Trampolim da Prefeitura de Vassouras oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes, toda segunda, quarta e sexta, em dois horários: 8h30 e 13h30, na quadra esportiva do Parque de Exposições.

