Para estimular o desenvolvimento de novos atletas, a prefeitura de Pinheiral deu início, nesta segunda-feira (dia 17) a XXIV edição dos Jogos Estudantis do Município de Pinheiral (JEMUPI). A competição, organizada pelo Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), reunirá mais de 700 atletas das escolas das redes municipal, estadual, federal e privada do município.

Os jogos serão realizados até o dia 27 de outubro, no Ginásio Poliesportivo do Parque Maíra, Campo de gramado sintético do bairro São Jorge e no Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira (CMERS).

Nesta primeira etapa, de 17 a 19 de outubro, os atletas vão competir na modalidade de atletismo, no CMERS das 8 às 11 horas. Já nos dias 20, 21, 24, 25 e 26, os atletas se enfrentam nos esportes coletivos nas modalidades futsal, handebol, tênis de mesa, dama, totó, futmesa, futebol, X1, no Ginásio Poliesportivo do Parque Maíra e Campo de gramado sintético do bairro São Jorge em dois horários, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Dia 27 os jogos serão encerrados com uma corrida rústica com partida da Praça Júlio Salgueiro Barbosa, Rolamão, marcada para às 8 horas e chegada à Praça Brasil.

“Depois de dois anos suspensa em função da pandemia, retomamos a atividade esportiva em nossa cidade com muito entusiasmo. Tenho certeza que serão dias de muita alegria e aprendizado aos estudantes. O JEMUPI proporciona a integração entre os alunos e alia esporte e educação, promovendo aprendizado e disciplina, valores fundamentais para a transformação da sociedade”, afirma Paulo César Leite Franco, diretor do Departamento de Esportes.

Confira os locais e horários das competições:

Dia: 17- Atletismo categoria A

Dia: 18 – Atletismo categoria B

Dia 19 – Atletismo categorias C e D

Local: CMERS das 8 às 11 horas

Esportes coletivos

Dias: 20, 21, 24,25

Modalidades: handebol, tênis de mesa, dama, totó, futmesa e futebol

Local: Ginásio Poliesportivo do Parque Maíra

Horário: 8 às 11h e 13 às 17 horas

Dias 25 e 26

Modalidades: X1 e futebol society

Local: Campo de gramado sintético do bairro São Jorge

Horário: 8 às 11 e 13 às 17 horas

Dia: 27

Corrida Rústica

Partida: Praça Júlio Salgueiro Barbosa, Rolamão

Chegada: Praça Brasil

Horário: 8 horas

Foto: divulgação