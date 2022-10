A produção industrial do Estado do Rio de Janeiro cresceu 3,3% na passagem de julho para agosto. A constatação é da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) regional, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o segundo resultado positivo consecutivo da indústria fluminense que, em julho, apresentou crescimento de 1,3%.

“Esse crescimento é um sinal claro da recuperação do setor industrial no Estado do Rio, com aumento de produção e de empregos criados. O segmento gerou, de janeiro a agosto deste ano, 19.804 postos de trabalho com carteira assinada. Resultado das ações que temos adotado para atrair empresas, capacitar e qualificar a população fluminense”, declarou o governador Cláudio Castro.

O resultado foi superior ao índice nacional, que recuou 0,6%, e também ao índice dos estados de São Paulo (2,6%) e Minas Gerais (-1,9%). De acordo com o IBGE, os setores de metalurgia, indústria farmacêutica e derivados de petróleo foram os que mais tiveram peso no crescimento da indústria fluminense.

“As indústrias de petróleo e automotiva são importantes vetores de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. A produção de farmoquímicos e farmacêuticos no estado também vem crescendo acima da média nacional”, observa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho.