Entre os dias 19 e 23 de outubro, o Clube dos Funcionários sedia o Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei Sub-17 Feminino. Os jogos acontecem no Ginásio da PET, em Volta Redonda-RJ.

Ao todo, o torneio conta com a participação de 12 equipes. Na chave A: Clube Dos Funcionários (RJ), Flamengo (RJ), Clube Do Remo (PA) e Grajaú (RJ). Compondo a chave B: Tijuca T.C. (RJ) Instituto Vitaliza (PE) E. C. Pinheiros (SP) Nova Era Vôlei (RJ). Já na chave C: Fluminense (RJ), AADB (PE), Recreio Da Juventude (RS) e Centro Olímpico (SP).

O coordenador de esportes do Clube, Fabrício Amaral, mencionou a importância de receber o torneio na PET. “É uma alegria para o Clube dos Funcionários sediar um torneio tão expressivo, que recebe as principais jogadoras da categoria Sub-17 de vôlei em todo o País. Isso reforça o nosso compromisso com o esporte e a responsabilidade na formação de atletas”, comentou Fabrício.

O campeonato é realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Os jogos serão transmitidos pelo YouTube no canal da TV Clube dos Funcionários. A programação do evento é aberta ao público, com entrada franca.

Alex Ribeiro, Diretor de Esportes do Clube, destacou o desenvolvimento das atletas em competições de âmbito nacional. “Vamos participar de mais um Campeonato Brasileiro e esse intercâmbio de conhecimento e experiências permite que nossos professores e atletas se desenvolvam cada vez mais. Desejamos boa sorte para as equipes e convidamos todos a torcerem”, finalizou Alex.

Foto: divulgação