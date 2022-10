Promovendo o diálogo com as Instituições da região Sul Fluminense, o Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique, aceitou o convite para estar na próxima segunda-feira (dia 24), no Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA).

Dom Luiz Henrique foi convidado pela direção da Instituição para estar presente em uma celebração em honra a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A ação acontecerá às 9 horas, no Campus Olezio Galotti, em Três Poços, no Centro Histórico-Cultural Dauro Aragão.

Aberto ao público, o evento contará com a presença de funcionários, professores e estudantes que sentirem o desejo em participar.

“Agradeço a instituição pelo convite e nos colocamos à disposição para estar presente participando com alegria. Ressalto a importância da educação, da boa formação, dos valores cristãos no sentido da dignidade do ser humano e, sempre, respeitando o próximo. Essa relação é muito importante na atualidade”, revelou Dom Luiz Henrique.

Momento Celebrativo em Honra a Nossa Senhora Aparecida

Local: UniFOA, Campus Olezio Galotti, Três Poços

Endereço: Avenida. Dauro Peixoto Aragão, 1325

Horário: 9 horas.