Um motoboy de 19 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na madrugada da quinta-feira (dia 20), em Barra Mansa, depois do jogo Flamengo e Corinthians, pela Copa do Brasil.

Ele estava com amigos em um bar na Rua José Melchíades, na Vila Nova, onde levou um tiro no braço. A Polícia Militar foi avisada quando o rapaz chegou à Santa Casa de Misericórdia.

Segundo as informações repassadas pela vítima aos policiais, dois homens passaram por ele no bar e fizeram uma ameaça velada. Pouco depois, um deles voltou e já chegou atirando. Ele conseguiu se proteger atrás de uma mureta, mas, mesmo assim, foi atingido. O autor dos disparos, que ele disse não conhecer, fugiu. O rapaz foi levado ao hospital pelos amigos. A Polícia Militar esteve no estabelecimento, mas descartou a realização de uma perícia no local devido à grande quantidade de pessoas que estavam no bar, desfazendo a cena do crime.