Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta sexta-feira (dia 21), um homem acusado pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Ele foi localizado no bairro do Grotão, em Comendador Levy Gasparian, após informações do Setor de Inteligência.

A ação se deu graças à integração entre as polícias civis do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, onde o preso atuava no tráfico de drogas. Agentes da Delegacia de Rio Novo investigavam o grupo responsável pela venda de drogas naquele município, ao qual o traficante pertencia. No entanto, mesmo com um mandado de prisão preventiva em aberto, ele fugiu para o Estado Fluminense, onde continuou a exercer a atividade ilegal.

Após o cumprimento dos procedimentos de praxe, o autor foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.