Uma mulher de 40 anos foi presa com 14 pistolas na tarde deste sábado (dia 22), na Via Dutra, em Resende. A prisão aconteceu por meio de ação em conjunto da Polícia Civil, através da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), e da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo os agentes da PRF, as pistolas estavam presas ao corpo da mulher através de cintas e fitas adesivas. As armas são todas de fabricação israelense, de calibre 9mm, com numeração suprimida e equipadas com kit rajada.

Um homem, de 41 anos, que aguardava a chegada do carregamento de armas em um posto de combustíveis em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também foi preso em flagrante. Os dois foram encaminhados à Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro.

Foto: PRF