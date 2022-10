Experiência, superação, resiliência e muita história para contar: Não faltaram pautas para os estudantes do Centro de Educação Integrada Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, que homenagearam e entrevistaram na tarde desta terça-feira, 25, a professora, bacharel em Direito e jornalista da Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Barra Mansa, Jane Portella. A ação fez parte do projeto da escola que busca pessoas referências para seus alunos conhecerem e entrevistarem. O conteúdo é utilizado na produção de uma reportagem para o jornal que eles produzem no colégio, que leva o nome de ‘Tá Favorável’.

Entre os assuntos abordados esteve a luta de Jane contra o câncer de mama, as formas de prevenção à doença para homens e mulheres. Estiveram no auditório do CEI duas turmas do 8° ano, três turmas do 9° ano, o idealizador do projeto, Alexandre Campos, e as diretoras da unidade de ensino, Sandra Maria e Kelly Pércedis.

Jane destacou sobre o seu compromisso atual em informar sobre a doença e a importância do autoexame, fator que a fez descobrir o câncer. “Eu garanto que só estou aqui neste momento, viva e com saúde, por conta do autocuidado que tive em fazer a avaliação em casa. Precisamos identificar todos os sinais que o nosso corpo dá e minha missão é passar a minha experiência de vida para todos os presentes, com o intuito de propagar a importância do tema em todas as épocas do ano, não só em campanhas como ‘Outubro Rosa’, e mostrar que a saúde vem em primeiro lugar”, ressaltou Jane.

A diretora Sandra Maria falou sobre o projeto do CEI e elogiou a possibilidade dos alunos de colher um pouco de cada entrevistado que é convidado pelo colégio. “O projeto visa oferecer aos nossos alunos a oportunidade de conhecer pessoas que são referências em suas batalhas. A Jane pôde nos oferecer hoje uma linda história de superação e luta, na qual eu tenho certeza de que nossos estudantes saíram daqui hoje orgulhosos com o que presenciaram”, destacou a diretora, que ressaltou a força que o projeto tem demonstrado nos últimos tempos.

“Nós já realizamos 27 entrevistas aqui no auditório, abrangendo personagens e histórias diversas para o conhecimento de nossos estudantes. Penso que os adolescentes precisam desse contato com essas pessoas, pois elas servem como referência e inspiração para todos que escutam suas histórias. Garanto que todos que acompanham alguma palestra aqui no CEI saem encantados”, concluiu Sandra.

Confira a entrevista dos estudantes a Jane Portella:

-Onde você arranjou forças e essa garra para não perder as esperanças e seguir acreditando na vida?

*Jane:* Eu tenho que agradecer a todos que me ajudaram em toda essa caminhada de luta que eu estou passando. Em especial, o que me motivou cada dia mais foi o meu casal de netinhos, que me alegram tanto e me fizeram ter forças pra resistir a qualquer coisa que aparecesse. Eu botei na minha cabeça que eu ia vê-los crescer, que ia estar presente em suas conquistas e em seus momentos de felicidade.

-Como foi o processo de descobrimento do câncer?

*Jane:* Foi no momento em que cismei de fazer o autoexame em frente ao espelho. Após identificar o possível problema, fui fazer os exames e constataram que eu estava diagnosticada com o câncer de mama. Foi um baque muito grande, fui chorando do laboratório até em casa e, ao mesmo tempo, conversando com Deus. Graças a ele eu segui em frente e estou na fase final de tratamento, praticamente curada.

-Você sentiu dores antes do autoexame?

*Jane:* Não senti dor alguma, e isso aumenta mais ainda a importância do autoexame. Acabou que eu, durante o tratamento, perdi a parte do meu seio esquerdo, mas não faço questão nenhuma de reestruturar. Esta marca que ficou é a prova de toda a minha luta e todas as etapas que eu venci.

-Qual o seu sentimento em saber que venceu o câncer?

*Jane:* Ainda estou na fase final de tratamento, mas estou quase lá. O que posso definir é que estou extremamente feliz e muito grata por tudo e todos que me deram forças nesta luta.

-Qual foi a sua motivação para fazer Jornalismo?

*Jane:* O compromisso com a verdade. Este fator sempre me fez estudar, buscar e me aprofundar em tudo o que fiz na minha vida, sendo o fator chave para eu entrar no Jornalismo.

Foto: Divulgação