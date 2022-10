Mais 70 pessoas participaram, nesta terça (dia 25), na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da escolha de armação de óculos de grau que são fornecidos gratuitamente a pacientes dentro do Programa “Olhar Porto Real”, retomado pela atual administração. Criado na gestão do ex-prefeito Jorge Serfiotis, o programa consiste em doar óculos de grau às pessoas que apresentam problemas de visão e que, por indicação de um médico oftalmologista, precisam deste acessório.

Segundo informações da equipe do Programa “Olhar Porto Real”, somente neste mês, 150 pessoas participaram da escolha das armações. A equipe informa que para ser contemplado com este benefício é preciso abrir um processo administrativo no setor de protocolo da prefeitura levando cópias do RG e CPF, comprovante de residência, 2 cópias da receita médica, comprovante de renda e cartão do SUS, além de deixar o número de telefone para contato que deve estar sempre atualizado e quem não tiver pode deixar de amigo ou vizinho, pois é indispensável para a comunicação de dias e horários para escolha de armação e para a entrega de óculos quando findar todo o processo até a distribuição.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou que este Programa visa beneficiar as pessoas que precisam de óculos, mas muitas vezes não dispõem de meios para adquirir. “A retomada deste Programa que já atendeu centenas de pessoas tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas que enfrentam problemas de visão e podem contar com este apoio na área da saúde”, concluiu Serfiotis.

Foto: divulgação