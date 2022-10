O aplicativo de mensagens WhatsApp apresenta instabilidade em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, desde às 4h19 desta terça-feira (dia 25). O problema foi relatado através do Twitter por usuários da América do Sul, Europa, Ásia e África, sendo as primeiras reclamações registradas na Índia, Reino Unido, Portugal, África do Sul e no Brasil. O sistema retornou à normalidade por volta das 5h55.

Por meio de nota, a Meta, que gerencia o WhatsApp e o Facebook, confirmou a instabilidade. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens e estamos trabalhando para restaurar o WhatsApp para todos o mais rápido possível”, diz o comunicado da empresa.