Morreu na tarde de terça-feira (dia 25), no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, mais uma vítima do ataque a tiros ocorrido no último domingo (dia 23) em uma festa no Riachuelo Esporte Clube, em Paraíba do Sul.

A mulher, de 25 anos, foi baleada, estava internada em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Esta é a terceira vítima fatal do episódio, que também resultou nas mortes do policial militar George Rodrigo Mendes, de 44 anos, e Robert Luiz Diniz, de 34.

Outras cinco pessoas também foram atingidas pelos disparos e levadas para a unidade. Uma delas, um rapaz de 19 anos, já foi liberada. As demais – três homens e uma mulher – seguem internadas.

Disque Denúncia

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito do crime é João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira, de 23 anos. Ele teria entrado no clube e atirado por diversas vezes, matando os dois homens e ferindo outras seis pessoas que participavam do evento. Um cartaz foi divulgado na noite de segunda-feira (dia 24) no Portal dos Procurados.

Contra o rapaz, também conhecido como João Pedro Avelino, foi expedido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado. De acordo com o Disque Denúncia, ele ainda é suspeito de praticar um duplo homicídio em 2020, no Pará.

Denuncie

A Polícia Civil pede para quem tenha qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito que comunique ao Disque Denúncia por meio de um dos seguintes canais: Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 / WhatsApp: (21) 99973-1177 / Aplicativo: Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.