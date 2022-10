O Disque Denúncia divulgou nesta sexta-feira (dia 28) um cartaz para obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do policial Bruno Vanzan Nunes, de 41 anos.

Bruno foi morto na quinta-feira (dia 27) durante uma tentativa de assalto na Transolímpica, Zona Oeste do Rio. Ele era lotado na 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Resende. Segundo informações da Polícia Militar, o agente teria reagido ao assalto, sendo baleado e caindo de um viaduto da via expressa, uma altura de cerca de 10 metros. Ele chegou a ser atendido por uma ambulância da concessionária ViaRio, mas não resistiu aos ferimentos. Bruno deixa esposa e dois filhos.

Com a divulgação do cartaz, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) pretende identificar os autores do crime. Há, inclusive, uma recompensa de R$ 5 mil para quem ajudar com informações que possam ajudar a neste sentido. As denúncias podem ser feitas através da Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp: (021) – 99973 1177; ou por meio do Aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.