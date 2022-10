A Reitoria do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA optou por suspender todas as aulas presenciais no turno da noite desta segunda-feira (dia 31), devido aos bloqueios na Rodovia Presidente Dutra. As mesmas serão ministradas remotamente.

A medida visa evitar que estudantes e professores se desloquem, fiquem parados no congestionamento e não consigam chegar aos campi a tempo para as aulas, sobretudo aqueles que moram em outros municípios.

Com a decisão de realizar as aulas virtualmente, não haverá qualquer prejuízo em relação ao planejamento das matérias. Turmas que teriam práticas em laboratórios nesta data, terão os conteúdos adaptados e reposição das atividades posteriormente.

Confira a nota oficial emitida pela instituição aqui.